Il volantino Comet attivo in questo periodo solamente online prevede la possibilità di richiedere uno sconto speciale su ogni acquisto effettuato, in questo modo l’utente riesce a risparmiare moltissimo, senza dover comunque andare a rinunciare alla qualità generale.

Essendo obbligatorio l’acquisto online, è bene ricordare ad ogni modo che la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita solo nel caso in cui l’ordine fosse superiore ai 49 euro, in caso contrario si dovrà versare una piccola cifra per ottenere la consegna direttamente a casa. I negozi sono chiusi fino a data da definirsi, proprio a causa del virus che sta colpendo il nostro paese.

Non perdetevi le offerte Amazon ed i migliori codici sconto disponibili sul nostro canale Telegram.

Comet: volantino dalle mille sorprese

Il volantino Comet è sicuramente dalle mille sorprese, proprio a partire dagli smartphone di fascia medio-bassa, come ad esempio lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un device dalle grandi prestazioni in vendita a 269 euro per la versione no brand. L’acquisto lo consigliamo a tutti gli utenti che vorranno un terminale dalla grande batteria e dal comparto fotografico di alto livello.

L’alternativa leggermente più costosa è rappresentata dallo Xiaomi Mi Note 10, uno smartphone da 499 euro, caratterizzato dalla pentacamera posteriore da oltre 108 megapixel. Le offerte ovviamente non terminano qui, per godere di una visione d’insieme del volantino Comet non possiamo che invitarvi alla visione delle pagine che potete trovare elencate nel dettaglio poco sotto, ricordando ad ogni modo che gli acquisti sono effettuabili solamente sul sito ufficiale, non in negozio.