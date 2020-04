Vodafone continua a convincere con il lancio di una promozione a dir poco incredibile, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di richiedere l’attivazione di una soluzione da 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile, al prezzo finale di soli 7 euro mensili.

Con la passa a Vodafone descritta nel nostro articolo non si scherza, l’accesso è riservato in via esclusiva ai possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale, con annessa richiesta di portabilità del numero originario obbligatoria. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo pari a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, nonché ovviamente del necessario per coprire la prima mensilità.

Il canone fisso varierà in relazione alla provenienza, ma in genere si aggirerà tra i 6.99 ed i 7 euro fissi mensili, con pagamento diretto tramite credito residuo della SIM acquistata in precedenza. L’attivazione è possibile sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’operatore, con spedizione gratuita presso il domicilio.

Passa a Vodafone: questa è la promozione da sogno

La Vodafone Special 50 Digital Edition, questo è il suo nome, permette di godere di 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per gli incredibili minuti e SMS illimitati da utilizzare verso ogni numero di telefono sul territorio.

Sono da considerarsi completamente assenti i vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che sarà possibile richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza temere di incorrere in alcun tipo di penale per recesso anticipato. La massima velocità di navigazione possibile corrisponde a 600Mbps in download.