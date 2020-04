Il nuovo operatore virtuale Very Mobile è entrato da poco sul mercato italiano delle telecomunicazioni, ma già sta attirando l’attenzione dei consumatori. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un operatore low cost di Wind Tre appartenente alla società CK Holdings Ltd.

Diciamo che l’ingresso di Very Mobile in Italia è stato positivo visto che ha annunciato la sua prima offerta mobile. Quest’ultima prende il nome di Very 4.99 ed è attivabile in versione operator attack, cioè non tutti i clienti possono aderire ma bisogna conoscere l’operatore di provenienza.

Invece, nell’articolo odierno vogliamo parlarvi di un’altra offerta lanciata in questi giorni e stiamo parlando di Very 6.99.

Passa a Very Mobile: ecco la nuova offerta da 6,99 Euro mensili

L’operatore telefonico vuole invogliare all’attivazione anche coloro che stanno cercando un’offerta ma che desiderano cambiare anche la propria numerazione telefonica. Infatti, l’offerta Very 6.99 è dedicata ai clienti che attivano un nuovo numero.

Si tratta di un’offerta conveniente da un punto di vista economico, considerando che il costo mensile è inferiore al prezzo standard di 10 Euro. Inoltre, le soglie disponibili sono abbondanti per chi fa un grande uso di chiamate, messaggi ed internet sul proprio telefono. A soli 6,99 Euro mensili, sono disponibili minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale, sms illimitati verso tutti e 30 giga di traffico dati alla massima velocità del 4G.

Per quest’offerta è prevista una spesa aggiuntiva in fase d’acquisto. Oltre al primo rinnovo anticipato, i clienti sono tenuti a versare un contributo di attivazione pari a 9,99 Euro. Il costo totale è di 16,98 Euro.