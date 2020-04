Il nuovo brand unico WindTre ha recentemente lanciato una nuova campagna promozionale rivolta ad alcuni ex clienti stranieri che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

L’operatore sta proponendo loro l’offerta denominata Call Your Country World Limited Edition al prezzo di soli 8.99 euro al mese. Scopriamo l’offerta nel dettaglio.

WindTre lancia la Call Your County World Limited Edition a 8.99 euro al mese

L’iniziativa segue la precedente dedicata all’opzione tariffaria GO 50 Star + con 50 GB di traffico internet a 7.99 euro al mese e, nello specifico si rivolge ad alcuni ex clienti del brand Wind e 3 Italia, attualmente con altri operatori. La Call Your County 70 World LE prevede 300 minuti verso 53 paesi e minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 70 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile.

Ecco il testo dell’SMS: “Solo per te un’offerta speciale, Con Call Your Country 70 World LE a soli 8,99 euro al mese puoi avere 70 Giga, 300 minuti verso 53 Paesi e Minuti illimitati verso tutti in Italia. SIM 10 euro e costo di attivazione gratuito. Acquista online su windtre.it/cyc-70world entro il 13 Aprile 2020 e scopri tutte le info, costi e privacy“.

Il costo mensile dell’offerta è, come anticipato precedentemente, di 8.99 euro al mese con contributo di attivazione gratuito. Cliccando sul link all’interno del messaggio verrete reindirizzati in una pagina del sito WINDTRE dedicata all’offerta winback, dove per proseguire bisogna inserire il numero di telefono sul quale si è ricevuto l’SMS. In seguito, se la numerazione risulta essere tra quelle selezionate, compare il riepilogo dell’offerta proposta e si può scegliere se attivarla direttamente online.