TIM continua ad offrire soluzioni agli utenti che in questi giorni sono costretti ad una permanenza forzata in casa a causa dell’emergenza Coronavirus. Il provider di telefonia, così come altre compagnie attive in Italia, ha messo a punta una serie di offerte per il sostegno digitale. Non solo telefonia, ma TIM è attiva anche nel campo dell’intrattenimento grazie al servizio TIMvision, il famoso canale streaming per film e serie tv.

TIM, oltre all’offerta per Disney+ gli utenti possono attivare anche Sky

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato la vantaggiosa partnership tra TIM e Disney per la visione del nuovo portale Disney+. Gli abbonati di TIMvision aggiungendo una spesa mensile di soli 2,99 euro si garantiscono l’accesso al portale streaming di Disney. Inoltre, attivando subito l’offerta, i primi tre mesi sono completamente a costo zero.

Oltre a Disney+ ci sono altre importanti occasioni per chi è abbonato a TIMvision. Anche se in questi giorni gli eventi sportivi sono in standby, alla ripresa delle azioni sarà sempre possibile acquistare il ticket Sport di Sky ad un prezzo di ribasso. Grazie all’NOW TV disponibile con l’utilizzo di TIMvision Box, i clienti di TIM avranno a loro disposizioni grandi esclusive tra cui Serie A, Champions League, Formula 1, motomondiale ed NBA.

Il ticket Sport prevede un pagamento mensile di 29,90 euro. Non è previsto alcun vincolo di abbonamento, pertanto sarà possibile attivare e disdire il pacchetto di mese in mese senza penali. Compresa nell’offerta anche la possibilità di creare un account per l’app DAZN a costo zero.