In questa prima parte di primavera gli utenti TIM hanno già conosciuto una serie di offerte a loro dedicate per quanto concerne sia il campo della telefonia sia il campo dell’intrattenimento. Tutti coloro che risultano essere abbonati a TIM da più di un anno sempre attraverso l’oramai famoso sito di TIMparty potranno riscattare alcuni regali molto vantaggiosi.

TIM, anche ad Aprile i clienti possono chiedere 20 euro di bonus per CHILI

Nel recente passato TIM ha scelto di puntare molto nel campo dell’intrattenimento televisivo. Nei giorni scorsi, ad esempio, vi abbiamo parlato della partnership che il gestore ha raggiunto con Disney+. Sfruttando il servizio TIMvision, gli utenti si assicurano un catalogo molto ampio per serie tv e film da vedere in streaming.

Oltre al proprio servizio TIMvision, i clienti di TIM possono anche contare su un ulteriore accordo commerciale della compagnia: quello con CHILI. Effettuando il login sulla propria pagina personale di TIMparty, ogni abbonati potrà chiedere un codice coupon di 20 euro da riscattare proprio su CHILI per vedere serie tv e tanti film in modalità pay per view.

Anche su CHILI, la scelta degli utenti è molto ampia e comprende ben 900 titoli, con la presenza di produzioni sia italiane che straniere.

Come molti si ricorderanno, questa promozione era attiva già nel mese di Marzo. TIM ha scelto di prorogare i termini di scadenza per tutto il mese di Aprile. Restano intatte le condizioni: ogni abbonato potrà ricevere un solo codice sconto ed avrà 60 giorni di tempo per il regolare utilizzo.