Netflix è probabilmente la più importante piattaforma di streaming video presente sul mercato. Sebbene la concorrenza sia diventata molto interessante in questi ultimi anni, c’è da dire la grande azienda californiana è sempre pronta a sfornare nuove serie interessanti. Non a caso molte di queste hanno avuto un enorme successo e dei feedback molto positivi. Tra le più importanti di questo genere ce ne sono quattro che ultimamente spiccano per consensi: Riverdale, Suburra, Élite e Black Mirror. Queste quattro serie TV sono piuttosto diverse l’una dall’altra e ognuna è prodotta da un paese diverso. Ecco tutto quello che sappiamo su ciascuna di queste 4 serie.

Ecco tutte le novità di Netflix sui nuovi episodi delle serie più seguite

La prima di tutte è la terza stagione di Élitè, serie di produzione spagnola la quale è stata di recente caricata su Netflix, il 13 marzo scorso. La storia prosegue con gli stessi personaggi e le stesse vicende trattate nella prima e nella seconda stagione. È ambientata nella prestigiosa scuola di Las Encinas, a Madrid e sarà la serie conclusiva di questo arco narrativo. Qualora ci fosse una quarta stagione, la quale è possibile che si faccia, sebbene ambientata negli stessi luoghi delle precedenti, ma avrà a che fare con personaggi completamente nuovi.

Riverdale è invece una serie TV di produzione americana, la quale mantiene le tematiche che si affrontano quando si raccontano avventure liceali e la cui quarta stagione è stata messa su Netflix il 9 ottobre 2019. Non si sa ancora molto sul futuro della serie, ma ciò potrebbe dipendere dall’emergenza coronavirus, la quale ha messo in pausa molte cose.

Black Mirror è invece una serie televisiva di produzione britannica, la quale prevede una raccolta di episodi tutti separati tra loro e autoconclusivi. La serie ha avuto fino ad ora un totale di 5 stagioni, uno speciale di Natale e un film interattivo. Non sappiamo ancora nulla sull’arrivo della sesta stagione, la quale non è stata ancora confermata.

Per quanto riguarda invece Suburra, sappiamo bene la sua produzione è italiana. La terza stagione è ormai alle porte e sarà l’ultima e definitiva, andando a chiudere il ciclo narrativo della serie. Per quanto le sappiamo, le riprese dovrebbero essere terminate, ma non si conosce ancora la data esatta di uscita della stagione. Vi forniremo nuovi dettagli quanto prima.