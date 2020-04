Sky Q si aggiorna nuovamente con l’introduzione di un canale/applicazione interamente dedicato ai più piccoli, forte segnale dell’interesse votato dall’azienda verso tutti gli utenti più giovani, in questi giorni è difatti stato integrato YouTube Kids direttamente tra le applicazioni raggiungibili dal decoder.

Il suddetto va ad integrare un insieme di contenuti già pensati appositamente per i piccoli clienti, oltre ai contenuti svago ed educational già presenti ed inclusi nell’offerta di Sky, la nuova applicazione permetterà di accedere rapidamente ai video a loro rivolti, senza rischiare la visione di contenuti non idonei o doversi muovere tra varie soluzioni alternative.

Sky Q: la nuova applicazione YouTube Kids

Per fruirne non saranno necessari aggiornamenti al sistema o collegamenti particolari, dovreste già vederla tra le applicazioni, come Netflix, DAZN, Spotify e YouTube; basterà aprirla ed in automatico vi ritroverete dinnanzi la vastissima possibilità di scelta garantita da YouTube Kids stesso.

Il servizio è offerto gratuitamente con l’abbonamento Sky, questi si va anche aggiungere alla modalità Bambini, attivabile dal genitore, tramite la quale i più piccoli potranno utilizzare tranquillamente il decoder navigando nell’area dedicata, senza pensieri o preoccupazioni particolari. Naturalmente, se interessati, è sempre possibile impostare una password per impedire l’accesso a determinate aree del sistema, grazie al Parental Control presente sin dalla nascita del decoder di Sky.



Ora potete davvero smettere di preoccuparvi, i vostri figli potranno anche tenere tra le mani il telecomando senza cadere in posti che potrebbero “traumatizzarli”, il servizio gode della protezione offerta da Sky Q e da YouTube Kids stessa.