Negli scorsi giorni Samsung ha rilasciato alcuni aggiornamenti dedicati alla serie ammiraglia del 2019. I Galaxy S10 hanno ricevuto l’aggiornamento dell’interfaccia personalizzata del colosso sudcoreano oltre che la patch di sicurezza del mese, aprile ovviamente. A questo giorno è toccato anche al Galaxy S10 Lite riceverlo, una patch identica a quello dei modelli fratelli.

L’interfaccia passa a One UI 2.1 e con essa arrivano diverse funzioni nuove come Pro Video, Quick Share, Music Share e altro ancora. C’è stato anche un aggiornamento dedicato all’app Galleria e alla tastiera virtuale. L’update è stato rilasciato in Europa tramite il solito sistema Over the Air quindi ci vorrà un po’ prima che raggiunga tutti i modelli compatibili.

Samsung Galaxy S10 Lite

Lo smartphone in questione è alimentato dal processore Snapdragon 855 di casa Qualcomm per tutti i mercati, quindi anche quello europeo. Il chip in sé è supportato da diversi tagli di RAM, più precisamente 6 e 8 GB. Anche per lo spazio d’archiviazione interno ci sono diversi tagli, 128 e 512 GB senza nessuna via di mezzo. La batteria è da 4.500 mAh con una tecnologia di ricarica rapida da 45W.

Il display è una pannello Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2.400 x 1.080 pixel. Il comparto fotografico è caratterizzato da un configurazione tripla posteriore e un singolo sensore frontale. Quest’ultimo è da 32 MP mentre dietro la fa da padrona un grandangolare da 48 MP accompagnato da un’ultra-grandangolare da 12 MP e un sensore macro da 5 MP.

Sebbene faccia parte della serie ammiraglia del 2019, il Galaxy S10 Lite è arrivato sul mercato a gennaio di quest’anno con un prezzo abbastanza conveniente.