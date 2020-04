Possiamo finalmente annunciare che il Samsung Galaxy A50 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento al sistema operativo Android 10. La distribuzione di quest’ultimo è partita solamente da pochi giorni ma solo in alcuni mercati selezionati europei.

In Italia, come in altri paesi erano già state distribuite le patch di sicurezza di aprile 2020 e dunque non possiamo che sperare per un possibile rilascio dell’ultima versione Android anche per il nostro Paese nelle prossime ore.

La nuova release software la possiamo identificare con la build A505FNXXU4BTC9 e proprio come su altri tipi di smartphone già aggiornati introduce il supporto al tema scuro, conosciuto anche come Dark Mode, le nuove gesture per la navigazione dell’interfaccia utente, nuove funzionalità per Benessere Digitale e tanto altro ancora. Il firmware è basato sulla versione 2.0 della One UI di Samsung.

Tutti gli utenti che non hanno intenzione di attendere il rilascio dell’aggiornamento in questione via OTA nel nostro Paese, che come abbiamo anticipato precedentemente potrebbe avvenire nel giro di poche ore/giorni, può procedere al download del firmware da flashare tramite il tool Odin.

Vi ricordo che il Samsung Galaxy A50 monta uno schermo da 6.4 pollici con una risoluzione di 2340×1080, un processore 4x 2.3 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53 con GPU Mali-G72 MP3 con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB tramite una MicroSD. Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore da 25+5+8 megapixel e da un sensore frontale di 25 megapixel. La batteria è da 4.000 mAh e tra poco monterà anche l’ultimo sistema operativo.