Possedere un vecchio telefono cellulare di questi tempi potrebbe essere una fortuna, soprattutto se si tratta di un modello sviluppato dalla Nokia, dalla Motorola, dall’Apple o dall’Ericsson. Ebbene sì, la caccia ai vecchi cellulari per i collezionisti non termina mai e ancora tanti modelli sono molto difficili da trovare soprattutto se sviluppati tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90.

Per coloro che ne hanno conservato uno nel proprio cassetto, in cantina o in una scatola dei ricordi forse è meglio non buttarlo, ma effettuare una rapida ricerca in rete. Grazie all’infinito mondo di Internet è possibile scoprire se il proprio modello rientra nei cellulari definiti da collezione scoprendo anche il rispettivo valore economico attuale che presenta.

Nokia, Motorola, Ericsson e Apple: i modelli che valgono dai 1.000,00 Euro fino ai 2.000,00 Euro sono quattro

Ebbene sì, difficile da credere, ma ci sono realmente dei vecchi cellulari che oggi vantano un valore economico di 1.000,00 Euro. Alcuni valgono più di un iphone 11, ed è il caso del T10 sviluppato negli anni ‘90.

Un modello sviluppato dall’Ericsson e lanciato in commercio nel 1999, si presenta compatto, piccolo e con una caratteristica mai vista prima d’allora: uno sportellino per proteggere i tasti. Oggi ha un valore di 2.000,00 se le condizioni che presenta sono ottime.

Al costo di 1.000,00 Euro, invece, troviamo il Mobira Senator e il DynaTAC 8000X. Entrambi i modelli citati sono i primi sviluppati dalla Nokia e dalla Motorola alla fine degli anni ‘80. Sono due esemplari molto ricercati nel mondo del collezionismo.

Infine, alla lista si aggiunge il primo smartphone touch screen arrivato in commercio grazie al duro lavoro dell’Apple. Se è ancora funzionante, completo di tutti gli accessori e tenuto in buone condizioni può valere anche 1.000,00 Euro.