LG ha fatto un annuncio a sorpresa per il mercato giapponese, un nuovo smartphone medio gamma, ma alimentato da un processore alquanto particolare, per lo meno per i tempi attuali. Il telefono sarà rilasciato verso giugno e avrà un costo che convertito in euro è di 320. neanche troppo considerando cosa c’è sotto la scocca.

Style3 è alimentato non di meno che dallo Snapdragon 845, il top di gamma di Qualcomm di due generazioni fa. Per intenderci, è lo stesso che troviamo sui gli OnePlus 6 e in generale tutte le ammiraglie presentate nel 2018. Chiunque abbia uno di questi dispositivi sa benissimo che la potenza di questo chip si fa sentire ancora adesso.

LG Style3: un medio gamma particolare

A supporto del suddetto processore ci sono 4 GB di RAM e 64 GB di spazio d’archiviazione interno. È comunque presente uno slot per le microSD che permette di espandere la memoria fino a 512 GB. In questo caso, il numero di RAM è il linea con il prezzo del dispositivo. La batteria è da 3.500 mAh senza supporto di tecnologia di ricarica rapida.

Il display è un pannello OLED da 6,1 pollici dotato di notch superiore vecchio stile, se ormai si può definire così. Nella tacca è presente una fotocamera selfie da 8 megapixel mentre posteriore c’è una configurazione doppia. Un modulo principale da 48 MP è supportato da un sensore di profondità da 5 MP. Sempre posteriormente è presente anche un lettore per le impronte digitali.

In generale, ha diverse specifiche da medio gamma, ma il processore alla base lo rende un dispositivo interessante che potrebbe durare nel tempo senza problemi.