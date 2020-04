Tra poco più di un mese Iliad chiuderà anche il suo secondo anno di attività in Italia. L’andamento della compagnia francese nel nostro paese non potrebbe essere migliore. I numeri certificano una crescita costante nel tempo e la promozione Giga 50 continua ad essere una delle offerte più popolari su scala nazionale.

Iliad, come risolvere ogni problema di linea con questo trucco

Ovviamente, anche Iliad presenta qualche piccolo punto debole. Anche in queste settimane, gli utenti stanno rilevando un’affidabilità non sempre garantita, specie per quanto concerne la reti internet. E’ noto infatti che la copertura del gestore sul territorio italiano ancora non può definirsi omogenea.

Da Nord a Sud – anche se con frequenza minore rispetto al recente passato – continuano ad esserci alcune anomalie per la connessione internet. Laddove si presentano problemi di tale entità, però, è possibile utilizzare una soluzione fai da te che ha avuto già successo per molti abbonati.

In mancanza di connessione per le reti internet è consigliabile effettuare un passaggio da reti 4G a rete 3G. Eliminando il 4G ed utilizzando il 3G, gli utenti avranno sì minori prestazioni in termini di velocità ma potranno navigare con una maggiore stabilità di linea. Ovviamente, la soluzione si rivela vantaggiosa solo in presenza di temporanei problemi per la connessione internet.

Ricordiamo che le anomalie di Iliad in prospettiva tenderanno a scomparire. A breve, infatti, la compagnia telefonia utilizzerà sue antenne di proprietà che garantiranno maggiori performance alla platea dei clienti. Lo scenario quindi potrebbe cambiare in meglio già per l’estate.