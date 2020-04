Come ben sappiamo in questo momento l’Italia intera si è fermata, tutti i bar, ristoranti e azienda non fondamentali per il proseguimento della vita quotidiana si sono fermati.

Alcuni di questi però sono abilitati all’asporto e l’applicazione Google Maps vi darà una grande mano a trovare i ristoranti che possono portarvi il cibo a casa durante questo periodo di pandemia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Maps vi indica i ristoranti abilitati all’asporto in questo periodo di emergenza

A causa della pandemia in corso milioni di persone in quarantena forzata stanno facendo affidamento sul cibo d’asporto e le consegne a domicilio nelle proprie città. Per aiutare a trovare i ristoranti aperti, che offrono questi servizi, l’applicazione Google Maps ha deciso di iniziare ad evidenziare i locali più vicini a noi che sono abilitati al servizio d’asporto.

Google Maps ha infatti messo in evidenza in questi giorni i pulsanti di scelta rapida sull’interfaccia principale della propria applicazione per Mobile. Le scorciatoie “da asporto” e “consegna” ora funzionano come tutte le altre che riguardano i ristoranti, le stazioni di rifornimento, le caffetterie e altre località. Le due opzioni in realtà sono in Maps da un po’ di tempo, ma il colosso di Mountain View le sta ora spingendo in prima linea.

Cliccando su queste scorciatoie potremo visualizzare tutti i ristoranti con cibo d’asporto e servizi di consegna a domicilio più vicini a noi. Le due scorciatoie sono attualmente disponibili per tutti gli utenti che dispongono di un dispositivo Android ed iOS. Non ci resta che aprire la mappa per dare un’occhiata a cosa poter ordinare per poter mangiare qualcosa di diverso.