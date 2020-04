Molto tempo fa (più di due anni fa per essere precisi), le impostazioni di Google Assistant sono cambiate, introducendo l’interfaccia a schede ormai familiare. Proprio come le impostazioni di sistema, diverse sezioni erano accessibili tramite altre voci. Sembra che Google stia sperimentando un ritorno a qualcosa di simile.

Il test di un aggiornamento individuato da 9to5Google prende in considerazione una barra di ricerca nella parte superiore delle impostazioni e elimina le schede. Come in passato, sarà possibile accedere alle nuove impostazioni toccando l’immagine del profilo. Se partecipi al test, noterai una nuova barra di ricerca in alto e la rimozione delle schede sotto l’immagine del tuo profilo. Inoltre, ora ci sono cinque voci usate spesso: routine, musica, informazioni di base, lingue e corrispondenza vocale. Troverai scorciatoie colorate per una sezione chiamata Tu che ti consente di gestire le tue informazioni e preferenze personali e una voce Dispositivi per vedere tutto ciò che è collegato al tuo google Assistant.

Google Assistant: nuovo aggiornamento che stravolge alcune delle funzionalità cui siamo abituati

Un pulsante Visualizza altro consentirà di accedere a tutto il resto: promemoria, Voce dell’assistente, Informazioni di base, Calendario e altro ancora. La sezione Dispositivi è stata trasformata completamente. Il semplice elenco dei dispositivi connessi è stato sostituito da grandi immagini ed etichette corrispondenti. È sicuramente più bello da guardare, sebbene la densità delle informazioni sia ridotta. L’icona del carrello nell’angolo in alto a destra porta probabilmente al Google Store, anche se non è ancora confermato.

Il nuovo design sembra essere limitato alla versione beta dell’app Google 11.4 e successive per ora, e anche se installi quella versione non farai automaticamente parte dei dispositivi che stanno sperimentando la nuova variante dell’assistente. Puoi ancora provarlo unendoti al programma di pre-rilascio sul Play Store o scaricando la beta da APK Mirror.