Se non hai giocato a Gears 5 e non sai cosa fare durante questo weekend di Pasqua, è il momento giusto per rispolverare il joystick del tuo PC. Infatti, Gears 5 è ora gratuito su Steam, per i giocatori PC, per un periodo limitato. Il gioco è disponibile al download e potrai giocarci illimitatamente per i prossimi 3 giorni.

Se ci giochi qualche ora – e probabilmente ha tempo per farlo – potresti anche completare la campagna (che, in generale, dura circa 10-20 ore, a seconda del tuo stile di gioco). Non dimenticare che Gears 5 ha anche un sacco di modalità multiplayer con cui divertirsi.

Gears 5, puoi provarlo gratis ancora per poco

Se poi hai un amico con cui giocare, c’è anche una cooperativa per coloro che desiderano un’interazione sociale (anche se virtuale) durante il fine settimana. Come notato da PC Gamer, questo omaggio a tempo limitato fa parte del programma Xbox Free Play Days di Microsoft, che è normalmente limitato a coloro che si abbonano a Game Pass Ultimate (o Xbox Live Gold).

In ogni caso, questa promozione free-to-play evidenzia l’Operazione 3: Gridiron, che è una nuova modalità multiplayer. Vale anche la pena ricordare che Gears Tactics verrà lanciato alla fine di questo mese, quindi la promozione free-to-play di Microsoft potrebbe essere un modo per riportare il franchising di Gears in prima linea.

Secondo le recensioni dell’ultimo capitolo del franchise, il titolo sembrerebbe essere molto apprezzato dai giocatori datati di Gears of War. Ora hai la possibilità di esprimere la tua opinione completando la campagna e perdendo ore a conquistare obiettivi nelle modalità multiplayer.