Esselunga riesce a regalare grandi offerte a tutti gli utenti che vorranno completare acquisti nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, entro e non oltre l’11 aprile 2020. I prezzi applicati dall’azienda risultano essere fortemente condizionati dallo stato attuale delle finanze della maggior parte di noi, riuscendo difatti a garantire sconti praticamente mai visti prima d’ora.

Il volantino Esselunga appare essere davvero molto invitante, sia per la qualità delle riduzioni applicate, che proprio per la quantità dei prodotti soggetti alla riduzione. Gli acquisti, come specificato in apertura, dovranno necessariamente essere completati nei punti vendita in Italia, non è attualmente possibile completare compravendite di tecnologia sul sito ufficiale.

Volantino Esselunga: la promozione è super

Il volantino Esselunga nasconde al proprio interno una promozione decisamente interessante, gli utenti possono richiedere la cuffie wireless SBS a solo 1 euro, a patto però che abbiano acquistato in precedenza uno dei prodotti effettivamente contrassegnati ed inclusi nella campagna.

Tra gli smartphone in promozione non possiamo che indicarvi l’ottimo Xiaomi Redmi Note 8T, un must have per coloro che vogliono ottenere il massimo con il minimo sforzo, dato proprio anche il prezzo finale di soli 168 euro per la versione no brand. In alternativa, spendendo circa 100 euro in più, potrete avvicinarvi allo Huawei P30 Lite New Edition, buona soluzione da 298 euro ed in linea con le aspettative della fascia indicata.

Naturalmente le offerte non terminano qui, per questo motivo se volete approfondire la conoscenza con il volantino Esselunga dovete aprire le pagine sottostanti.