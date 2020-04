Dal 2016, Airbnb offre un servizio chiamato Esperienze il quale ti consente di trovare tour, lezioni ed escursioni nella città che stai visitando. Chiaramente, è difficile continuare con questo tipo di servizio quando la maggior parte delle persone non possono viaggiare al momento. Quindi, la società ha deciso di innovarsi sperando che questa nuova soluzione possa funzionare. Questa settimana sta portando il concetto online con il lancio delle Esperienze online.

Airbnb: ora puoi visitare le città che preferisci anche online

Parteciperai alle sessioni tramite Zoom, con Airbnb che fornisce agli host l’accesso gratuito al software di teleconferenza. Al lancio, ci sono circa 50 seminari, lezioni e tour da provare, con padroni di casa provenienti da oltre 30 paesi diversi. Airbnb afferma che ci saranno migliaia di altre sessioni online da provare nei prossimi mesi. Uno dei tour più in voga in questo momento è il tour di Chernobyl. Come puoi immaginare, ci sono anche molte lezioni di cucina e fitness.

La società vede il nuovo servizio come un modo per aiutare i suoi host a guadagnare denaro, oltre a dare al pubblico qualcosa da fare mentre sono bloccati nelle loro abitazioni. La scorsa settimana, Airbnb ha dichiarato che stanzierà 250 milioni di dollari per aiutare gli ospiti colpiti dalla pandemia di Coronavirus.

Airbnb inoltre sta inoltre collaborando con diverse organizzazioni di beneficenza tra cui due con sede in Spagna e in Italia, dove la pandemia ha colpito più duramente. Una delle organizzazioni con cui intende lavorare è il National Council on Aging (NCOA).