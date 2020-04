Windows 10 è l’ultima versione di Windows, creata da Microsoft. Già da qualche tempo si parla del rilascio dell’aggiornamento 2004, chiamato anche April 2020 Update o 20H1. Questa nuova versione è quindi ormai alle porte e, grazie a una serie di anteprime, è possibile conoscere quali sono le più importanti novità e caratteristiche riguardanti questo aggiornamento.

Windows 10 April 2020 update, Ecco di cosa si tratta

Per prima cosa siamo in grado di dirvi che avverranno dei cambiamenti circa l’assistente vocale, Cortana. Essa infatti, non farà più parte del sistema operativo. A ricevere maggiore importanza saranno più che altro le funzioni a scopo di business e meno quelle consumer. Tanto per fare un esempio, non sarà più possibile esercitare il controllo dei dispositivi facenti parte del sistema di Smart Home. È stato inoltre progettato un rinnovo dello stile del box che visualizziamo quando richiamiamo l’intelligenza artificiale.

Si pensa inoltre, di introdurre a breve un’opzione che serve per l’autenticazione biometrica obbligatoria da fare attraverso Windows Hello. Questo, perché sia possibile effettuare un login con l’account Microsoft con maggiore sicurezza. Questo comporterebbe l’abbandono dell’abitudine di utilizzare una password tradizionale come metodo di autenticazione. Inoltre cambierà lo stile della pagina Reti e Internet che si trova tra le impostazioni e sarà possibile collegarsi a dispositivi Bluetooth, unicamente con un click. Infine, cambierà lo stile delle icone presenti sul desktop. Windows 10 è disponibile su Amazon al prezzo di 40 euro e questa volta ci si augura che questo aggiornamento non dia tutti i problemi che le versioni precedenti hanno purtroppo dato in vari modi.