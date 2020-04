A partire da oggi, Wiko View 4 e Wiko View 4 Lite, le nuove proposte dell’azienda franco-cinese specializzata nella produzione di smartphone per la fascia medio-bassa del mercato, possono essere acquistati Online presso l’e-commerce del brand.

Wiko View 4 e View 4 Lite sono stati presentati nel mese di Febbraio: con questi smartphone, l’azienda ha voluto introdurre nel mercato due dispositivi che assicurassero buone prestazioni, ma soprattutto durevoli. Il punto di forza di questi smartphone, infatti, è proprio l’autonomia. Con la sua super batteria da 5.000 mAh, Wiko View 4 è in grado di garantire ben tre giorni di autonomia. Il fratello minore, invece, garantisce fino a quarantotto ore di autonomia con una singola ricarica.

Il tutto, viene arricchito da un comparto fotografico intelligente, con tripla fotocamera esterna (sensore principale da 13 MP, un obiettivo super wide angle da 114° ed una terza fotocamera per l’effetto Bokeh) e funzionalità AI per il rilevamento automatico del soggetto inquadrato e la conseguente ottimizzazione delle impostazioni di scatto.

Wiko View 4 e View 4 Lite adesso disponibili sull’e-commerce dell’azienda

Wiko View 4 è disponibile in tre colorazioni ad effetto glossy Cosmic Blue, Cosmic Gold e Cosmic Green che creano delle particolari sfumature arcobaleno quando lo smartphone viene esposto alla luce, mentre Wiko View 4 Lite ha la back cover in due diverse finiture: effetto glossy per il Deep Blue, finitura opaca per le tonalità Deep Gold e Deep Green.

Wiko View 4 è disponibile sull’e-store italiano di Wiko al prezzo di 159,99 euro. Wiko View 4 Lite è disponibile sull’e-store italiano di Wiko al prezzo di 129,99 euro. E’ possibile accedere all’e-store di Wiko direttamente da questo indirizzo. Intanto, per chi fosse interessato, vi lasciamo alla nostra video-recensione di Wiko View 4.