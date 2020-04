La promozione di casa Vodafone che tutti dovrebbero attivare subito è sicuramente la Special 50 Digital Edition, una spettacolare soluzione che prevede la possibilità di ricevere 50 giga di traffico dati al mese, senza dover sborsare cifre particolarmente elevate.

A differenza di quanto siamo abituati a vedere con WindTre, in questo caso l’offerta non obbliga il consumatore a sottostare ad un vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che chi la attiverà potrà allo stesso tempo decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza dover pagare penali o altro tipo di costi aggiuntivi.

I costi di attivazione risultano essere decisamente limitati, inizialmente verrà richiesto il versamento di soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone: ecco la promozione dai grandissimi contenuti

All’interno della passa a Vodafone l’utente potrà trovare 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per i classici illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti da inviare ad ogni numero in Italia.

L’attivazione, essendo di natura una operator attack, è riservata esclusivamente ai possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale. Il canone fisso varierà in parte in base alla provenienza, coloro che sono in possesso di un numero di Tiscali o CoopVoce la pagheranno 9,90 euro (in quanto si rifanno alla Special Minuti 50 giga), mentre tutti gli altri (ad esclusione degli uscenti da Kena e ho.Mobile) potranno versare soli 7 euro al mese tramite credito residuo.

Ricordiamo, ad ogni modo, che la massima velocità di navigazione raggiungibile sarà pari a 600Mbps in download.