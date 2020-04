Non dovrebbe mancare molto alla presentazione dalla prossima serie di dispositivi del produttore cinese, la serie OnePlus 8. In attesa di questo momento, il CEO ha voluto condividere degli scatti fatti con la versione Pro dei modelli, ma non si tratta di foto semplici. Sono scatti in notturna, una tipologia di scatti che ormai viene usate per comparare la potenza degli smartphone.

OnePlus 8 Pro avrà un comporto fotografico di tutto punto. Il punto forte è il sensore principale posteriore da 48 MP il quale è in grado di fare scatti fino a 12 MP. Per cercare di pubblicizzare ancora di più la capacità del modello, gli scatti vengono comparati con quelli fatti da un altro top di gamma non definito.

OnePlus 8 Pro

Anche se il modello non è ancora stato presentato, molte delle specifiche già le conosciamo. Il motore principale sarà lo Snapdragon 865, il chip di punta di ultima generazione di Qualcomm. Affianco a quest’ultimo ci saranno 8 GB per una versione e 12 GB per quella più potente.

Il display sarà di 6,78 pollici, un pannello basato sulla tecnologia Fluid AMOLED con risoluzione 3.120 x 1.440 pixel e con una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. La batteria sarà da 4.510 mAh e sarà supportato da diverse tipologie di ricarica. Tecnologia di ricarica rapida da 30W, ricarica wireless da 30 e ricarica inversa da 3W.

Tornando al comparto fotografico, ecco che troveremo due obiettivi degni di nota. Un grandangolare e un’ultra-grandangolare entrambi da 48 MP, un teleobiettivo da 8 MP e un sensore di profondità da 5 MP. Sebbene sia tutti rumors e quindi niente di certo, sono praticamente tutti ufficiali.