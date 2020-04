WindTre rivolge la sua offerta Student Edu ai clienti aventi età massima 20 anni e permette loro di riceverla sostenendo una spesa scontata per i primi tre mesi. L’attivazione della promozione può essere effettuata presso uno dei punti vendita del gestore, nel caso in cui si desideri richiedere la tariffa in versione Easy Pay; tramite il sito ufficiale del gestore, invece, nel caso in cui si preferisca attivare l’offerta nella versione Standar, e quindi con addebito del costo mensile su credito residuo.

Passa a WindTre: ecco l’offerta per i clienti under 20!

I clienti under 20 che decidono di acquistare una nuova SIM WindTre hanno a disposizione l’offerta Student EDU in due versioni. L’offerta in versione Standard consente di sostenere la spesa di rinnovo tramite credito residuo e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 40 GB di traffico dati. I clienti che effettuano l’attivazione della seguente opzione potranno richiedere la SIM direttamente online, tramite il sito ufficiale dell’operatore.

Scegliendo di attivare la tariffa in versione Easy Pay, invece, i clienti dovranno sostenere il costo di rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. In questo caso, le quantità di SMS e Giga aumentano. Infatti, ogni mese il gestore permetterà di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati.

Il costo da sostenere per il rinnovo ammonta a soli 7,99 euro al mese, per i primi tre mesi; in seguito, passa a 9,99 euro al mese.