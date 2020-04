Mancano poche settimane al compimento del secondo anno di attività per Iliad nel nostro paese. La compagnia francese rappresenta oramai una certezza assoluta per il pubblico italiano. I numeri d’altronde parlano chiaro: in questi quasi due anni, Iliad già è riuscita a garantirsi cinque milioni di abbonati.

Iliad, per ora si conferma l’assenza del servizio di cambio tariffa

Il vero motore propulsore della compagnia telefonica francese sono le offerte low cost. Proprio in nome dei risparmi rispetto agli altri operatori, tanti utenti hanno scelto Iliad. Anche su questo fronte però non sono mancate le polemiche nelle ultime settimane.

Come risaputo, in casa Iliad vige ancora tutt’ora la regola di una stretta corrispondenza tra ricaricabile e profilo telefonico. Ciò significa che tutti coloro che hanno attivato nei primi tempi di attività le ricaricabili Giga 30 o Giga 40, oggi non possono più scegliere la vantaggiosa iniziativa Giga 50.

Ad inizio delle suo percorso italiano, il provider aveva garantito in prospettiva un servizio per il cambio tariffa, ma almeno ad oggi questa promessa ancora non è stata rispettata. Coloro che vogliono attivare una promozione come la Giga 50 partendo da altre tariffe hanno solo un’opzione: sottoscrivere una nuova rete con un relativo nuovo numero.

Da tempo sulla pagina Facebook di Iliad si susseguono le richieste verso gli operatori per la presenza del cambio tariffa. Allo stato attuale non vi sono conferme circa un’immediata disponibilità di questa funzione, tuttavia questo servizio potrebbe arrivare a breve. Entro la fine dell’anno, gli abbonati si aspettano ulteriori novità a riguardo.