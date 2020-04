Il momento che stiamo affrontando è molto difficile e mantenere la distanza sociale è ciò che di più importante abbiamo da fare. Rimanere in casa per lunghi periodi può far rispolverare la passione che avevamo prima per i videogiochi. Proprio per questa situazione, Google ha deciso di venirci incontro. Google Stadia è un servizio di streaming di videogiochi il quale ha affrontato un grande scetticismo sin dal momento della sua prima uscita. Ora, il servizio prodotto dall’omonima azienda, sta ottenendo le sue soddisfazioni. Ieri è arrivato l’annuncio che il servizio di streaming sarà disponibile per una prova gratuita di ben 2 mesi. Quindi potrai provare il servizio senza dover mettere prima mano al portafogli.

Il roll out non è completamente attivo e sarà completo nelle prossime 48 ore nei 14 paesi in cui Stadia è disponibile. Quindi potreste non riuscire a registrarvi ancora.

Google Stadia mette a disposizione nove giochi con accesso immediato

Tutti i prossimi utenti che si iscriveranno a Stadia, riceveranno due mesi gratuiti del servizio Pro e l’accesso immediato a nove giochi della piattaforma, ossia: Destiny 2: The Collection, GRID, Gylt, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks on Stacks (on Stacks), Thumper. Se sei intenzionato ad acquistare altri giochi, puoi acquistarli direttamente dallo store. Chi ha già l’abbonamento a Stadia Pro non riceverà alcun addebito per i prossimi due mesi. Successivamente il costo di Stadia Pro è di 9,99 euro mensili. Puoi annullare l’abbonamento quando vuoi.

Giocare a Stadia è molto semplice: puoi usare uno smartphone o tablet compatibile, un PC o un Chromecast Ultra connesso a un TV con Stadia Controller.

Google ha voluto inoltre diminuire il carico sulla rete, proprio a causa del fatto che molte persone ora sono a casa. La risoluzione predefinita passerà da 4k a 1080p. Molti utenti a primo impatto noteranno un calo importante della qualità di gioco, ma sarà comunque possibile modificare le impostazioni direttamente dall’app Stadia.