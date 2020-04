I gestori telefonici Tim, Vodafone, Wind Tre, Iliad e tanti operatori virtuali continuano a lanciare tariffe telefoniche imperdibili. A tal proposito, fino al sette di Aprile i consumatori alla ricerca di una tariffa telefonica low cost e soddisfacente possono prendere in considerazione l’ultima proposta Fastweb Mobile.

Fastweb mobile e l’offerta telefonica: ecco quali sono i dettagli e i costi da sostenere per l’attivazione

L’operatore telefonico virtuale Fastweb Mobile che si appoggia alle infrastrutture di rete di Tim propone una tariffa dagli incredibili contenuti. Può essere attivata soltanto online e, difatti, i consumatori interessati non devono sostenere alcun costo per l’attivazione o per la scheda telefonica perché sono tutte spese a carico dell’operatore.

I consumatori hanno a disposizione chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi e 30GB di traffico dati per navigare in rete alla massima velocità del 4G. L’operatore telefonico virtuale prevede un canone mensile di 9,95 Euro e ci sono alcuni servizi telefonici gratuiti come ad esempio: Segreteria telefonica, scatto alla risposta, condivisione dell’hotspot, l’assistenza clienti, Ti ho cercato e via dicendo.

Una volta terminata la pratica d’attivazione, l’operatore telefonico virtuale si impegnerà per spedire la scheda telefonica direttamente a casa dei nuovi clienti.

Coloro che hanno difficoltà per effettuare la procedura di attivazione online possono prendere in considerazione l’opzione Ti ricontattiamo noi oppure possono contattare il Servizio Clienti chiamando il numero 146 per parlare direttamente con un operatore telefonico.

Per maggiori informazioni è possibile consultare direttamente il sito web ufficiale e recarsi nella pagina apposita.