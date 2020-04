Esselunga è davvero straripante, in questi giorni ha deciso di lanciare un volantino incredibilmente interessante, tutti gli utenti si sono ritrovati ad avere la possibilità di spendere pochissimo sotto ogni punto di vista, a patto che siano disposti a recarsi personalmente in negozio.

Il volantino Esselunga è quasi senza pari in Italia, fino all’11 aprile sono state lanciate una serie di offerte e di prezzi incredibilmente bassi sulla maggior parte dei prodotti di tecnologia generale presenti sul mercato, a partire proprio dagli amatissimi smartphone. Gli acquisti, a differenza di quanto accade presso i rivenditori di elettronica, potranno però essere completati solamente nei negozi.

Volantino Esselunga: in cosa consiste la promozione

La promozione di base consiste nella possibilità di mettere le mani sulle cuffie wireless marchiate SBS spendendo solamente 1 euro, tutti coloro che sceglieranno di acquistare uno dei dispositivi contrassegnati, infatti, potranno aggiungere la cifra indicata al valore finale dello scontrino per tornare a casa con l’omaggio.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato sono attualmente disponibili svariati modelli di smartphone, annoveriamo infatti Xiaomi Redmi Note 8T acquistabile alla modica cifra di 168 euro, salendo leggermente nella qualità incrociamo ad ogni modo anche lo Huawei P30 Lite New Edition in vendita a soli 298 euro.

Da non trascurare sicuramente la possibilità di acquisto anche dell’Apple iPhone Xr, un must have del periodo, in vendita oggi a 638 euro, sempre ovviamente in versione no brand. Per ogni altra informazione in merito al volantino Esselunga, aprite pure le pagine che trovate qui sotto.