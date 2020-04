Enel Energia ha deciso di scendere in campo concretamente e questa questa in supporto dei cittadini italiani, i quali sanno affrontando l’emergenza sanitaria nei migliori dei modi. Al fine di agevolare questo periodo di stallo anche economico, la società erogatrice di luce e gas ha deciso di porre in essere una serie di agevolazioni che potranno aiutare chi già possiede un contratto in maniera definitiva. Con uno slogan che recita “Vicini a te, anche a distanza“, i vantaggi sono interamente consultabili attraverso il sito ufficiale e comprendono sia scontistica in bolletta che promozioni legate alla fibra ottica: scopriamo tutti i dettagli.

Enel Energia affronta il Coronavirus aiutando i suoi clienti con numerosi vantaggi

Consultabili interamente sul sito ufficiale di Enel Energia, gli aiuti che la società ha disposto per i suoi clienti sono proporzionali agli anni di fedeltà. Collegati al programma “enelpremia Wow!”, dunque, essi si concretano in:

Possibilità di ricevere numerosi scorsi e vantaggi se si partecipa al programma enelpremia WOW!

Ottenere fino a 10€ extra in bolletta se si procede con l’attivazione dell’addebito diretto e Bolletta Web

se si procede con l’attivazione dell’addebito diretto e Bolletta Web Ottenere tre mensilità di canone fibra in regalo con FIBRA DI MELITA

con FIBRA DI MELITA Ottenere un aumento di potenza in promozione

Attivare un extra Bonus di 20€ se si è beneficiari del Bonus Sociale Elettrico e/o Gas

se si è beneficiari del Bonus Sociale Elettrico e/o Gas Avere regalo il servizio Luce 360 di Enel X in per bene 6 mensilità.

Per poter accedere a questo mondo non sarà sufficiente che visitare la propria area clienti e procedere con le procedure desiderate o sbloccabili. In merito alle tempistiche, infine, variano a seconda dei diversi vantaggi ma in linea di massima convergono tutte in fine aprile.