L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid 19 prelude ad una crisi economica ancora più catastrofica e senza precedenti storici. Le misure di contenimento adottate dal Governo nostrano hanno sì contribuito a salvaguardare la salute del Paese ma al contempo portano l’economia a sprofondare. Tantissimi sono gli esercizi chiusi da almeno 4 settimane (quando l’intera penisola è stata dichiarata zona rossa) e, nonostante le misure a sostegno dei lavoratori del decreto Cura Italia, non si prevede un futuro roseo per il nostro Paese.

Secondo una previsione dell’Istat se le restrizioni dovessero restare in vigore per altri due mesi, lo scenario economico che si verrebbe a prefigurare sarebbe disastroso. Si parla di una limitazione dei consumi pari al 9,9%, contro il 4,1% se tali limitazioni dovessero cessare a fine aprile. Dunque, sul piatto della bilancia ci sono due pesi massimi: la salute degli italiani da una parte, la loro sopravvivenza in termini economici dall’altra.

Quali saranno i risultati delle attuali restrizioni governative?

Il primo effetto economico generato dalla limitazione delle attività economiche è la totale sfiducia della domanda di mercato. Il lockdown esercitato sulle imprese ha messo in una posizione difficile soprattutto la piccola e media imprenditoria italiana. Nel periodo di chiusura appena trascorso si sono registrati mancati guadagni per milioni di euro e per tornare ad una situazione ottimale è necessario un miracolo come quello nel dopoguerra.

Secondo l’Istat le attività sospese sono 2,2 milioni pari al 49% del totale, con un’occupazione congelata di 7,4 milioni di addetti. La preoccupazione per il futuro incerto, i mancati guadagni e la paura per l’emergenza sanitaria non aiutano di certo i consumi a ripartire. Anzi in questa fase la sfiducia è totale e senza il giusto slancio della domanda anche per l’offerta sarà difficile decollare.