Comet ed Expert imprendibili: nuove offerte spaventose battono Euronics

Tutte le grandi catene commerciali in questo momento stanno cercando di mettersi al servizio del pubblico nel miglior modo possibile. Anche i grandi negozi di elettronica, nonostante la chiusura imposta dal governo, hanno scelto di lanciare tante offerte interessanti. Tra queste a mettersi in mostra sono state Comet ed Expert, realtà molto interessanti all’interno del panorama della tecnologia.

Ovviamente non c'è stata la possibilità di aggiornare le offerte con nuovi volantini, e proprio per questo potete recarvi sui siti ufficiali dove è possibile compiere acquisti online. Ci sono tante offerte su smartphone di ultima generazione e ma se volete ancor più soluzioni vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale dove troverete tanti codici sconto.

Comet ed Expert lanciano tanti smartphone in sottocosto per gli utenti

I siti ufficiali di Expert o Comet dimostrano in questi giorni il meglio dal punto di vista della telefonia e non solo. Expert ha deciso di mettere in offerta diversi telefoni, tra i quali la serie di casa Oppo.

Ecco infatti il Reno Z ad un prezzo di soli 349 euro con spedizione incluse nella sua versione da 128GB. Non finisce però qui visto che è disponibile anche Oppo A9 2020 a soli 229 euro. Infine ecco anche i colossi Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G di casa Samsung, rispettivamente a 1.029 e 1.379 euro.

Comet mette invece a disposizione una smart tv Samsung da 55 pollici a 379 €. Disponibili anche iPhone XR 64GB e Huawei MediaPad T3 da 10 pollici a 669 e 149,90 euro.