Le auto elettriche sono sempre più utilizzate, ma a volte è più complicato del previsto riuscire a ricaricarle. Con il caricatore mobile Blink Charging è possibile ricaricare l’auto in qualsiasi momento e ovunque voi siate.

Blink Charging è sicuramente utile per ricaricare la vostra auto elettrica anche se può risultare poco pratico da utilizzare. Nello specifico, questo caricatore mobile per le EV offre una potenza fino a 9,6 kW. Dispone di un motore a benzina con serbatoio di 10,9 galloni, che equivale a circa 41 litri. Ed è proprio quest’ultimo il motivo per cui per quanto utile può risultare poco pratico. Il peso complessivo del caricatore ammonta a circa 158 Kg. Impossibile porlo semplicemente nel bagagliaio.

Blink Charging permette di ricaricare la tua auto elettrica tempestivamente per raggiungere la colonnina più vicina

Realizzato soprattutto per soccorrere un’auto a corto di energia in casi d’emergenza, studiato quindi per l’assistenza stradale. Poiché è difficile che un’auto a batteria sia a lungo senza energia (autonomia di almeno 9 ore al 50% della carica massima) il caricatore portatile permetterà per lo più di fare il pieno necessaria per raggiungere la colonnina più vicina.

Per quanto i prezzi di questo prodotto, non sono ancora presenti dichiarazioni ufficiali a riguardo. In Italia un servizio simile è erogato da E-GAP e per quanto sembrare inizialmente inutile è in realtà importante fornire la giusta assistenza soprattutto considerando quanto le auto elettriche siano sempre più utilizzate. Consigliamo senza dubbi di non sottovalutare i servizi che prodotti come il caricatore mobile di Blink possono offrire.