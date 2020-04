Il phishing cambia espediente e utilizza illecitamente il nome di INPS per trarre in inganno milioni di italiani in attesa del tanto agognato bonus da 600€. Il tentativo di frode in questione si sta diffondendo tramite un SMS che si presenta direttamente sugli smartphone degli utenti spacciandosi per INPS; esortandoli così a cliccare su un link fraudolento che ha il compito di carpire informazioni sensibili. E’ fondamentale prestare la massima attenzione e diffidare da queste comunicazioni.

Bonus 600€ : i cyber-criminali prendono di mira gli utenti spacciandosi per INPS!

A segnalare la nuova campagna di SMS fraudolenti è direttamente INPS, che vede il suo nome utilizzato in maniera inopportuna da parte di malfattori; che, spacciandosi per l’Istituto, tentano di ingannare gli utenti esortandoli ad aggiornare la domanda per il bonus da 600€. Una vera e propria truffa online che potrebbe far cadere in trappola tantissimi italiani sottraendo loro dati personali.

Al fine di evitare il tentativo di frode, INPS ha ribadito di non essere solito inviare comunicazioni contenti link o file che rimandano al sito ufficiale. Infatti, qualora ci si ritrovi davanti a un messaggio contenente un link di accesso rapido apparentemente proveniente da INPS non si avrà mai accesso al reale sito dell’Istituto, bensì ad un clone capace di installare app malevole in grado di carpire informazioni che possono consentire ai malfattori un guadagno illecito.

Si raccomanda pertanto di non affidarsi a questi messaggi e di non cliccare su alcun link. L’SMS riporta soltanto informazioni fittizie che vanno assolutamente ignorate ed eliminate senza esitare.