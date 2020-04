WhatsApp: tanti smartphone non funzionano più con l'app, ecco perché

Ogni giorno arrivano i migliori aggiornamenti per tutte le applicazioni che compongono il panorama degli Store di vari sistemi operativi. WhatsApp è una delle applicazioni più aggiornate, indipendentemente dal sistema operativo su cui viene scaricata. Questa applicazione soprattutto nell’ultimo periodo serve molto agli utenti, ancor più del normale vista l’emergenza che l’Italia e tutto il mondo stanno fronteggiando.

Per far fronte al grande traffico e soprattutto per consentire agli utenti di avere un’esperienza quasi perfetta, WhatsApp elimina qualche dispositivo ogni anno. Esiste una lista con tutti gli smartphone supportati dall’applicazione, i quali vengono eliminati se non impossessò di alcuni requisiti. Da febbraio scorso infatti ci sono diversi dispositivi che non potranno più contare su WhatsApp.

Ci sono 37 smartphone che non funzionano più su WhatsApp: ecco quali sono