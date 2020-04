Il Coronavirus sta facendo sentire i suoi effetti anche sui servizi internet. In mezzo mondo oramai sono previste norme di distanziamento fisico per arginare e controllare la diffusione del virus Sars-CoV-2. Con i propri cari lontani, ovviamente, chat come WhatsApp rappresentano un’importante ancora di salvezza.

WhatsApp impone un tempo ai video per alleggerire i server

Ora con una chiamata o videochiamata, ora attraverso dei semplici messaggi testuali il numero delle persone che si incontrano attraverso la piazza virtuale di WhatsApp è davvero elevato. Solo in Italia, il traffico di WhatsApp rispetto all’anno scorso è più che raddoppiato.

Dato che l’emergenza Coronavirus rappresenta non più un semplice fenomeno localizzato in questa o quella nazione, ma una pandemia globale, la preoccupazione degli sviluppatori per la tenuta del servizio è concreta. Lo stesso Mark Zuckerberg, in una recente uscita pubblica, ha posto il problema dei server. Qualora ci continuasse su questo andazzo, i server potrebbero non reggere allo stress a cui sono sottoposti.

In questi giorni per evitare o ritardare ogni problema, i tecnici di WhatsApp hanno deciso di prendere qualche contromisura. Ad esempio, in chat ora è previsto un nuovo limite di tempo per la condivisione dei video. I filmati da inviare ai contatti della rubrica non possono durare più di 15 secondi.

Questo genere di scelta è strategico proprio per evitare un eccessivo sovraccarico dei server e per alleggerire, quanto possibile, il funzionamento della chat. Alla luce degli ultimi sviluppi, nelle prossime settimane non sono da escludere ulteriori restrizioni alla piattaforma di messaggistica.