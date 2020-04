Il Samsung Galaxy A51 è stato lanciato a dicembre 2019, ma sembra che stia arrivando una nuova versione con il 5G. Probabilmente, se ciò si rivelasse vero, il Galaxy A51 5G potrebbe diventare lo smartphone con tecnologia 5G più economico di Samsung. Naturalmente, la società non ha ancora dichiarato nulla in merito.

Come rilevato da SamMobile, la Wi-Fi Alliance ha certificato un telefono con lo stesso codice identificativo del Galaxy A51; di solito, la certificazione avviene solo poco prima che il telefono venga svelato, quindi questo significa che potremmo vedere il Galaxy A51 5G molto presto.

Samsung 5G, il prossimo smartphone economico potrebbe arrivare presto

Il Samsung Galaxy A51, successore del famoso Galaxy A50 del 2019, ha un grande schermo FHD + da 6,5 ​​pollici, quattro fotocamere posteriori, uno snapper principale da 48 MP e una batteria da 4000mAh. Secondo alcune fonti, la variante 5G non sembra diversa in termini di hardware, anche se apparentemente ha un modello diverso sul retro e la sua cornice è in metallo.

La serie Galaxy A include alcuni degli smartphone più economici di Samsung, quindi un telefono 5G sarebbe probabilmente molto più conveniente rispetto a quelli della linea Galaxy S20. Tuttavia, sembra che il premio ‘smartphone 5G più economico’ sia destinato a Xiaomi che ha annunciato di recente il Mi 10 Lite.

Purtroppo, Samsung non ha fornito dettagli in merito a questo nuovo smartphone. Di conseguenza, non sappiamo se e quando il device verrà rilasciato sul mercato e, probabilmente, la società lo pubblicherà a sorpresa. Non ci resta che attendere per ulteriori informazioni.