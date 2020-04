Il phishing minaccia frequentemente la sicurezza di tantissimi utenti arrivando soprattutto tramite email ed SMS fittizie, capaci di prosciugare i conti dei malcapitati in pochi istanti. Una nuova truffa, recentemente segnalata, infatti, arriva tramite l’ennesima email phishing rivolta indistintamente a tutti gli utenti soliti effettuare acquisti online, i quali potrebbero cadere in trappola per via di una notifica del tutto falsa.

Phishing: attenzione alla nuova truffa che arriva via email!

La nuova truffa presentatasi tramite la tipica email phishing tenta di intaccare i conti correnti degli utenti soliti effettuare acquisti online, i quali per via del contenuto del messaggio fraudolento potrebbero essere maggiormente a rischio. Il messaggio, infatti, riguarda la sospensione della spedizione di un pacco che, per essere ricevuto, necessita un pagamento che permetterà di portare a termine la consegna.

La mail potrebbe non destare la preoccupazione di tutti gli utenti, ma nel caso in cui uno dei destinatari del messaggio sia in attesa di un pacco il dubbio sarebbe legittimo. A prescindere dall’istintiva esitazione iniziale alla lettura della mail, si raccomanda di procedere soltanto con l’eliminazione del messaggio e di non lasciarsi persuadere.

I malfattori utilizzano spesso messaggi del genere per convincere le vittime a seguire le indicazioni presenti nella mail così da offrire loro la possibilità di ottenere dati sensibili o, nei casi peggiori, l’accesso diretto al conto corrente.

E’ fondamentale, quindi, ricordare di non cliccare sui link o sui file allegati e, nel caso in cui il dubbio persista contattare autonomamente il servizio clienti così da avere conferma sulla natura fraudolenta di quanto ricevuto.