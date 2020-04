La passa a Vodafone attualmente da non perdere “regala” agli utenti un bundle davvero invidiabile, tutti hanno la possibilità di arrivare a mettere le mani su 50 giga di traffico dati, spendendo una cifra che comunque non supera 7 euro al mese a tempo indeterminato.

Il nome dell’offerta è Special 50 Digital Edition, al giorno d’oggi risulta essere accessibile solamente da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale, con acquisto della nuova SIM ricaricabile al prezzo di 10 euro, nonché ovviamente portabilità obbligatoria del numero originario. La richiesta può essere presentata nei punti vendita, ma anche direttamente sul sito ufficiale, con consegna presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi.

Passa a Vodafone con la promozione migliore del momento

La Special 50 Digital Edition è davvero speciale prima di tutto per il prezzo finale di vendita, corrispondente a soli 6,99 euro al mese per gli utenti di Tiscali e CoopVoce, pari a 7 euro invece per i restanti virtuali e gli uscenti da Iliad.

All’interno sono stati comunque posizionati ben 50 giga di traffico dati alla velocità massima attualmente disponibile (in particolare parliamo di 600Mbps in download), illimitati minuti per riuscire a telefonare ad ogni numero in Italia, nonché SMS infiniti da inviare a tutti coloro che sono in possesso di una SIM registrata sul nostro territorio.

Il rinnovo è previsto con pagamento tramite credito residuo della SIM ricaricabile, non è obbligatorio pagare tramite il conto corrente bancario, ma potrebbe essere una comodità in più. Ricordiamo essere completamente assente anche alcun tipo di vincolo contrattuale di durata.