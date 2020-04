Secondo alcune fonti, LG Electronics si sta preparando per rilasciare un nuovo device 5G sul mercato il 15 maggio. Si dice che lo smartphone avrà tutte le caratteristiche di un device top-di-gamma ma sarà più economico del Galaxy S20 di Samsung. Tuttavia, un funzionario di LG Electronics ha negato il rapporto e ha affermato che la data di uscita del telefono non è stata ancora determinata.

LG prevede che questo nuovo device utilizzerà il processore Snapdragon 765 o 765G (che supporta le reti 5G) e un accessorio che supporta due schermi. La società, in passato, ha adottato diverse strategie per i suoi smartphone in diverse regioni. All’inizio di quest’anno, la società ha rilasciato 5G V60 ThinQ di fascia alta in alcuni paesi del Nord America e in Europa. I clienti target di questo telefono sono quelli che vogliono provare un telefono con rete 5G più veloce.

LG, presto nuove indicazioni sul suo smartphone 5G economico

La società ha anche dichiarato che lancerà uno smartphone di fascia “high-end” per il mercato coreano. Questo telefono sarà più economico ma ha funzionalità di fascia alta come uno schermo più grande, una maggiore capacità della batteria e una fotocamera migliore.

Nel febbraio di quest’anno, invece, LG Electronics ha dichiarato che lancerà tre smartphone con quattro telecamere posteriori: LG K61, K51S e K41S in America centrale e meridionale e in Europa nel secondo trimestre di quest’anno.

Tuttavia, la società non ha rivelato i prezzi dei tre nuovi telefoni. Gli osservatori del settore prevedono che i loro prezzi si aggireranno intorno ai $ 300.