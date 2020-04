Huawei e Honor pronte a rilasciare importanti aggiornamenti per la maggior parte degli smartphone attualmente presenti sul mercato nazionale, in questi giorni è stata rilasciata una lista ufficiale ed aggiornata dei modelli effettivamente coinvolti nell’imminente update alle EMUI 10 e EMUI 11.

Sfortunatamente non è mai possibile conoscere con certezza, sopratutto in anticipo, quando a tutti gli effetti verrà rilasciato l’aggiornamento, di conseguenza noi vi possiamo solamente indicate i modelli per i quali ad oggi abbiamo ricevuto la conferma, sottolineando comunque come la lista non sia definitiva, in futuro potrà essere aggiornata con nuovi smartphone o tablet.

Huawei e Honor: chi riceverà EMUI 10

Honor – in arrivo su tutti gli Honor 10 e 20 (coinvolte ogni singola versione), passando anche per View 10 e View 20, Play, Note 10, 8C, 8A, Magic 2, 9X e 9X Pro.

– in arrivo su tutti gli e (coinvolte ogni singola versione), passando anche per View 10 e View 20, Play, Note 10, 8C, 8A, Magic 2, 9X e 9X Pro. Huawei Y – tantissimi smartphone coinvolti, a partire dai nuovissimi Y9 Prime 2019 , Y9 2019, Y7 2019, Y5 2019, Y7 Pro 2019 e Y7 Prime 2019.

– tantissimi smartphone coinvolti, a partire dai nuovissimi , Y9 2019, Y7 2019, Y5 2019, Y7 Pro 2019 e Y7 Prime 2019. Nova – in aggiornamenti i recenti 5, 5T, 4e, 5i, 4 e 5 Pro.

– in aggiornamenti i recenti 5, 5T, 4e, 5i, 4 e 5 Pro. P20 e P30 – tutte le versioni coinvolte, ad esclusione solo del P20 Lite.

e – tutte le versioni coinvolte, ad esclusione solo del P20 Lite. Mate – aggiornamenti garantiti per i modelli Mate 20 e Mate 10 in ogni loro forma, ad esclusione del solo Mate 10 Lite.

Chi si aggiornerà a EMUI 11

Huawei Nova – garantito solo su 5T, 5 Pro, 5i, 5Z, 6 e 6 5G.

– garantito solo su 5T, 5 Pro, 5i, 5Z, 6 e 6 5G. Mate 30 e Mate 20 – disponibile su tutte le versioni, ad esclusione del Mate 20 Lite.

e – disponibile su tutte le versioni, ad esclusione del Mate 20 Lite. P40 e P30- tutte le versioni, non perdetevi la nostra recensione del P40 Pro.

Come specificato in fase d’apertura dell’articolo, non escludiamo comunque che in tempi brevi le liste elencate vengano aggiornate con nuovi dispositivi.