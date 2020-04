Al giorno d’oggi fa ancora clamore all’occhi dei gamers il gioco Free denominato ‘Fortnite’. L’azienda sviluppatrice Epic Games, nei giorni precedenti aveva lanciato un nuovo aggiornamento per non far perdere la concentrazione e la passione dei giocatori coinvolti.

Considerando anche l’emergenza sanitaria che si sta affrontando in tutto il mondo, questo è il momento migliore per passare del tempo dentro casa giocando proprio a Fornite. Il gioco di battaglia più usato da sempre, giorno dopo giorno prosegue con il raggiungimento di risultati eccezionali.

La scorsa settimana, come già detto, c’era stato l’aggiornamento che aveva annunciato l’arrivo dell’elicottero Choppa ma oggi vogliamo parlarvi della patch 12.21.

Patch 12.21 interesserà le tre modalità di gioco

La patch 12.21 coinvolgerà tutte le modalità presenti nel gioco, quindi Battle Royale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa.

Il nuovo update di cui stiamo parlando non annuncia importanti novità ma tende a rendere più efficiente il gioco con qualche miglioramento. Parlando del gioco in se per se, il nuovo aggiornamento introduce delle nuova sfide per consentire ai gamers di ricevere delle skin dorate.

A proposito di miglioramenti che porterà la nuova patch, c’è da dire che l’update tenderà a risolvere i bug riscontrati dalla community. Le esperienze utente saranno migliorate grazie ad una maggiore fluidità del gameplay.

Ulteriori informazioni in merito sono leggibili alla seguente pagina.Si tratta dell’aggiornamento della patch note relativa a Fornite e rilasciato dalla società Epic Games.

Chi vuole rimanere aggiornato su tutte le news relative al mondo gaming e tecnologia, vi rimandiamo al sito di TecnoAndroid.