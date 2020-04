Golden Power: ecco come funziona il meccanismo Salva Italia

Il termine Golden Power diventò famoso in Italia quando il Governo Gentiloni lo esercitò per fermare la scalata di Vivendi all’acquisto di TIM nel 2017, mentre due anni dopo durante il primo premier Giuseppe Conte lo estese alla tecnologia cinese sul fronte del 5G.

In origine il D.L. 21/2012 sul Golden Power “definisce infatti l’ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato dei cosiddetti “poteri speciali”, attinenti alla governance di società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale ovvero in settori considerati comunque strategici.”

Come disse in passato il direttore del Copasir Gennaro Vecchione, il Golden Power “è nato in risposta a un’impellenza contingente: rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale di poteri speciali del governo per scongiurare una infrazione” delle norme Ue.