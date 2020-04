Oggi 7 Aprile 2020, approfittando della giornata mondiale della salute chiamata World Health Day, Xiaomi ha deciso di sostenere i suoi utenti e i cittadini del mondo in diversi modi. Il contributo più importante è stato senza dubbio una nuova donazione in favore dell’Italia, nonché di altri paesi in difficoltà a causa della quarantena. Ma non solo, l’azienda ha deciso di realizzare un video tributo per gli italiani.

Xiaomi, Ecco in cosa consiste tutto il sostegno che l’azienda fa fornendo in questo momento

Partendo dalle donazioni, possiamo dire che la Xiaomi Foundation e la Foresight Foundation situata a Shanghai, si siano date molto da fare, donando altre centinaia di migliaia di mascherine e di materiale sanitario a tutto il mondo, incluso per primo il nostro Paese. Tra i vari destinatari dei materiali sopracitati, il Dipartimento della Protezione, Civile, nonché diversi ospedali e strutture.

Il CFO e Presidente della International Xiaomi Corporation Shou Zi Chew, ha rilasciato la seguente dichiarazione: Il nostro forte senso di responsabilità sociale ci spinge ancora una volta ad offrire il nostro sostegno e ad esprimere la nostra vicinanza a tutti coloro che stanno cercando con tutte le forze di far fronte a questa difficile epidemia. Consapevoli che la salute viene prima di ogni cosa è che l’unione fa la forza, abbiamo deciso di procedere con una nuova donazione nella speranza di poter offrire un contributo concreto.

Infine, Vincenzo De Caro, insieme a Xiaomi e Studios Mi Creator, ha realizzato un video chiamato Balconi, che racconta della difficoltà vissuta in questo momento dagli italiani e il modo di affrontarlo con la musica e il contatto attraverso l’affacciarsi alla finestra. Il video è stato realizzato per l’appunto, con un Mi Note 10. Lo scopo di questo breve corto è quello di sensibilizzare ulteriormente le persone a resistere e a rimanere a casa per non vanificare gli sforzi fatti fino ad ora, per potere insieme accelerare il più possibile la ripresa. Il video è disponibile sia su Facebook che su YouTube al canale Xiaomi e visibile a questo link.