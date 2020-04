Proprio ieri, lunedì 6 aprile 2020, per tutti i clienti dell’operatore unico WindTre è iniziata un’altra settimana di sconti ed iniziative grazie al programma fedeltà WinDay. La domenica di Pasqua si potranno addirittura vincere 5000 euro.

Per chi ancora non lo sapesse, WinDay è il programma fedeltà gratuito per i clienti dell’operatore, che offre sconti e regali per ogni giorno della settimana. Scopriamo insieme i dettagli.

WinTre: ecco i premi della settimana con WinDay

La settimana è così comporta, il lunedì è la giornata dedicata ai premi e ai regali, il martedì la giornata per attivare le offerte speciali personalizzate, il mercoledì è la giornata del concorso settimanale in modalità instant win. Continuiamo poi con il giovedì, giorno dedicato al quiz dove si può vincere credito telefonico o sconto in fattura. Da venerdì a domenica è invece WinCinema, che in questo periodo (per via del Coronavirus) è in modalità “a casa” in collaborazione con Chili.

Ieri i clienti dell’operatore iscritti al programma hanno avuto la possibilità di scegliere tra due premi Storytel, ossia 2 mesi gratis di Storytel Unlimited (1 account) oppure 2 mesi gratis di Storytel Unlimited+ (2 account). n dettaglio, con l’abbonamento Unlimited si avranno 2 mesi di accesso gratuito con la possibilità di attivare 1 Account Unlimited e 1 Account “Kids” con accesso limitato al catalogo bambini. Oggi martedì, continuerà anche durante questa settimana la possibilità di acquistare lo smartphone Xiaomi Redmi Note 8T al costo di 159,90 euro invece di 229,90 euro.

Mercoledì 8 aprile 2020 toccherà nuovamente al concorso settimanale di WinDay con il WinMercoled che, come raccontato anche la scorsa settimana, mette in palio 10 premi “Cooking Machine”. Per partecipare basterà cliccare la dicitura GIOCA all’interno dell’applicazione WindTre alla sezione dedicata al programma WinDay. Il giorno successivo, giovedì ritornerà il WinGiovedì, il quiz a premi settimanale di WinDay che, attualmente, mette in palio un massimo di 2.000 euro in credito telefonico o sconto in fattura. Il quiz consiste in 9 domande a risposta multipla e si può scegliere l’argomento della prima domanda tra 4 disponibili, ed in questo modo si darà il via al quiz. Dovrete rispondere correttamente a tutte e 9 le domande per vincere.

Per ultimo, da venerdì a domenica ci sarà nuovamente WinCinema a casa in collaborazione con Chili, che permette di noleggiare un film e di ottenere il secondo noleggio in regalo. Domenica 12 Aprile 2020, in occasione della Pasqua, il montepremi condiviso sarà di 5.000 euro anziché di 2.000 euro, mentre il funzionamento del quiz sarà sempre lo stesso del WinGiovedì.