Vodafone contro Iliad: il confronto tra le promo migliori fino a 50GB

Vodafone negli anni ha raggiunto risultati eccezionali, arrivando a classificarsi come primo gestore in Europa sotto vari punti di vista. Uno dei tanti è sicuramente l’estensione della sua rete 4G, la quale risulta la più performante in assoluto visti gli ultimi test.

Da diverso tempo a questa parte però il gestore avrebbe perso qualche utente in più, pur non compromettendo il suo primo posto in classifica. Il tutto è stato possibile grazie all’arrivo in Italia di Iliad, gestore che si è affermato molto velocemente con offerte di primo livello. L’obiettivo di Vodafone adesso è proprio quello di recuperare utenti, e per tale motivo la scelta è ricaduta sul lancio delle solite promo della linea Special Minuti.

Vodafone fa rientrare tantissimi utenti grazie al lancio delle sue promozioni migliori sul mercato, ecco i dettagli

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB