Il nuovo operatore che è entrato a far parte da poco tempo nel nostro mercato delle telecomunicazione prende il nome di Very Mobile. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando dell’operatore low cost di Wind Tre.

L’operatore Very Mobile ha come obiettivo quello di lanciare offerte a basso costo, puntando su quei clienti che in questo momento sono insoddisfatti della propria tariffa attiva. Alla base di tutto c’è trasparenza e semplicita nelle offerte che Very Mobile proporrà nel corso del tempo.

L’offerta con la quale si è presentato davanti al pubblico italiano prende il nome di Very 4,99 e sarà attivabile in versione limitata. Nel senso che viene attuata la strategia operator attack e quindi non tutti i clienti sono coinvolti.

Minuti illimitati, sms illimitati e 30 giga

L’offerta tende a colpire i clienti che in questo momento si trovano con PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali. Chi vuole conoscere ulteriori informazioni in merito, può recarsi alla seguente pagina ufficiale, dove tral’altro è possibile eseguire l’acquisto dell’offerta.

Per quanto riguarda i dettagli dell’offerta, possiamo dire che si tratta di un’iniziativa low cost che rispecchia in pieno le idee dell’operatore telefonico. Un’ampia disponibilità di minuti, sms e giga ad un prezzo bassissimo, nettamente inferiore al prezzo standard di 10 Euro mensili.

Sono utilizzabili minuti illimitati per comunicare con qualsisi numero nazionale fisso-mobile, sms illimitati verso i numeri mobili e 30 giga in 4G al costo di 4,99 Euro ogni mese. Oltre al costo mensile, in fase iniziale è previsto un contributo di 5 Euro dovuto all’attivazione ed acquisto della sim.