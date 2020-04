Le norme di distanziamento social legate all’emergenza Coronavirus continueranno ancora per qualche giorno. Per gli italiani, quindi, si prospettano delle festività pasquali da trascorrere in casa, proprio come l’ultimo mese. Anche nei prossimi giorni, la tv sarà un’alleata fondamentale per sconfiggere la noia. Tra una serie tv e l’altra, tra un film e l’altro, i palinsesti di Sky saranno ricchi di appuntamenti.

Sky, sul nuovo decoder SkyQ è ora disponibile l’app Mediaset Play

Oltre ai contenuti, in queste ultime settimane Sky ha scelto di puntare anche sui servizi aggiuntivi ai classici canali satellitari. Da poco è infatti disponibile una nuova sorpresa legata a Mediaset.

Chi è in possesso del decoder di ultima generazione SkyQ ha la possibilità di accedere utilizzando il telecomando all’applicazione Mediaset Play. L’applicazione è disponibile ovviamente senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento mensile. E’ possibile accedere a Mediaset Play andando nella sezione App del decoder.

Con Mediaset Play, i clienti Sky avranno la facoltà di rivedere in modalità streaming gran parte dei contenuti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Inoltre, laddove si volesse vedere dall’inizio un programma già iniziato sulle reti ammiraglia Mediaset è possibile utilizzare la classica funzione del Restart.

Con la presenza dell’app sulla piattaforma satellitare, si rafforza ancor di più la partnership tra Sky e Mediaset. Dopo mesi di battaglie, le due aziende hanno scoperto reciproci interessi. Sky infatti ha il chiaro obiettivo di aumentare il numero degli abbonati e di aumentare i servizi per tutti, Mediaset invece vuol rafforzare ancor di più la sua posizione nel campo delle tv generaliste.