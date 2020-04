Negli ultimi mesi il 5G si è ufficialmente diffuso nel nostro paese, lanciando di fatto gli Italiani in un mondo tecnologico completamente innovativo. Come c’era da aspettarsi, però, con la diffusione del 5G hanno iniziato a circolare online centinaia e centinaia di fake news. In particolare le notizie false hanno puntato al pericolo radiazioni dovuto all’installazione di tante piccole nuove antenne.

Tutto ciò ha quindi fatto emergere nuovamente uno dei pericoli più vecchi di sempre, ovvero quello delle radiazioni emesse dagli smartphone. Secondo quanto dimostrato da recenti studi, però, tutte le onde elettromagnetiche emesse dai nostri cellulari sono di tipo non-ionizzanti, il che significa che non c’è il minimo rischio di tumori e problemi al dna. Sfortunatamente, però, sono attualmente in commercio alcuni Smartphone con valori SAR elevati che, di fatto, potrebbero rivelarsi pericolosi per i tessuti muscolari degli utenti che li utilizzano. Scopriamo quindi di seguito quali sono i Device mobili più pericolosi.

Radiazioni Smartphone: ecco quali sono gli Smartphone da evitare

Ecco la lisa completato degli Smartphone con valori SAR elevati: