I numeri di telefono possono essere speciali e valere tanti soldi: sembra una constatazione strana eppure non è così visto l’ultimo fenomeno che si sta affermando nel mondo del collezionismo. Sono le serie di numeri, lettere e combinazione improbabili le caratteristiche che le SIM leggendarie offrono ai loro amanti sebbene il loro tratto più saliente sia solamente uno: il numero limitatissimo di esemplari al mondo. Non è impossibile che TIM, WINDTRE, Vodafone o altri operatori telefonici ne conino di altre ma la situazione è sempre una: tanta domanda per un’offerta limitata.

Numeri di telefono da migliaia di euro: come sono fatte queste SIM?

All’apparenza semplici e normali come qualunque altra SIM, quelle che vengono rappresentate dai numeri di telefono speciali non hanno nulla di innovativo se non, per l’appunto, la stringa telefonica particolare. Nel corso del tempo diverse aste si sono tenute a tal proposito ed i risultati ottenuti non sono di certo da passare inosservati: migliaia di euro sono stati raccolta anche solo grazie ad una card telefonica.

Per capire la portata di questo fenomeno, oggi riportiamo uno degli esempi più recenti e verificatosi a scopo benefico: TIM, Wind, H3G e Vodafone hanno difatti coniato nelle nuove SIM per lanciare un’asta e donare quanto guadagnato in beneficienza. Nel corso di questa innumeri di telefono sono stati venduti per: