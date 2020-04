Nel corso di questi ultimi mesi, Iliad ha dimostrato una volta in più – qualora ce ne fosse stato ancora bisogno – di non essere un fenomeno transitorio nel campo della telefonia italiana. Il raggiungimento di quota cinque milioni di SIM rappresenta un traguardo molto significativo in quest’ottica.

Iliad, ogni nuovo abbonato potrà ricevere questi tre servizi gratuiti

Gli utenti della compagnia francese sono molto soddisfatti del rapporto qualità/prezzo relativo alle promozione Giga 50 e Giga 40. Oltre alle classiche soglie di consumo, gli abbonati che scelgono queste promozioni hanno a loro disposizione tre servizi aggiuntivi completamente gratis.

Tra i servizi più apprezzati dagli utenti Iliad ci sono le telefonate no limits verso tutti i paesi dell’estero. I clienti potranno comunicare con amici e parenti in giro per Europa, così come negli USA o anche in Canada senza preoccuparsi dei costi extra sulla ricaricabile.

A disposizione dei clienti Iliad c’è anche la segreteria telefonica. In maniera del tutto opposta alle ultime politiche commerciali di TIM, Vodafone e WindTre, con la compagnia francese l’ascolto dei messaggi registrati in rubrica non comporta spese aggiuntive.

Non va inoltre sottovalutato il discorso relativo ai piani tariffari. Per sua natura – anche in questo caso differenziandosi d TIM, Vodafone e Wind – Iliad non prevede un piano tariffario sovrapposto alla ricaricabile. Tutti i consumi sono relativi alle promozioni Giga 40 o Giga 50. Pertanto, i clienti potranno risparmiare sino a 2 euro al mese rispetto agli altri operatori.

In questi giorni di emergenza Coronavirus, è utile ricordare che tanto Giga 50 tanto Giga 40, possono essere attivate online in pochi minuti sul sito ufficiale di Iliad.