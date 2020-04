Dall’aspetto minimal e dalle funzionalità più essenziali, il nuovo smartwatch a marchio Haylou, società partner di Xiaomi, offre tutto quel che di necessario ha da offrire un orologio smart, ma ad un prezzo estremamente competitivo. Si chiama Haylou Solar, presenta una cassa circolare ed un cinturino in silicone morbido traspirante, facilmente sostituibile e con diversi fori di regolazione, così da avvolgere adeguatamente ogni tipo di polso, da quello più sottile a quello più robusto.

Haylou Solar, tutto il necessario ad un prezzo super economico

Haylou Solar è dotato di uno schermo a colori da 1,28 pollici con risoluzione i 240 x 240 pixel, che può essere personalizzato con una serie di watch-faces appositamente realizzate e che mostra colori vividi in qualsiasi condizione di luminosità. Questo smartwatch supporta ben dodici modalità sport (corsa, camminata, ciclismo, arrampicata, spinning, yoga, tapis roulant, allenamento libero, danza, basket, calcio, canottaggio) e tiene traccia dei propri progressi a seconda della modalità impostata, calcolando la distanza percorsa, le calorie bruciate ed altre informazioni. Il tutto può essere poi consultato facilmente dall’app Hylou Fit.

Oltre ciò, è possibile visualizzare le notifiche direttamente sullo smartwatch, utilizzare il cronometro, il timer, consultare le previsioni meteo, attivare la modalità relax, avviare il lettore musicale, cercare lo smartphone, ed è ovviamente possibile monitorare la frequenza cardiaca H24.

1 su 3

Haylou Solar è dotato di una batteria da 210 mAh, in grado di garantire un’autonomia di un mese in stand-by, o fino a 15 giorno con cardiofrequenzimetro costantemente attivo. Al momento, lo smartwatch è disponibile per il mercato cinese al costo di 149 yuan, che corrispondono a circa 19,40 euro al cambio attuale. Non abbiamo informazioni sull’eventuale disponibilità in Italia.